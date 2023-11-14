البرتقال المصري يزيح المنافس الرئيسي ويتربع على عرش أوروبا| ايه الحكاية

تعتبر زراعات الموالح من الزراعات الهامة في العالم، إذ تشمل بعضاً من أكثر الفواكه شيوعاً مثل"البرتقال والليمون والجريب فروت"، وتعتمد العديد من الدول على هذه الزراعات لتوفير الأغذية والمواد الخام للعديد من الصناعات.

صادرات البرتقال المصري

صادرات البرتقال المصري

وتربعت صادرات البرتقال المصري على عرش الأسواق الأوروبية بنهاية الموسم الماضي، بعد أن أزاح المنافس الرئيس له - جنوب إفريقيا - التي ظلت في المرتبة الأولى خلال المواسم التسعة قبل الموسم الماضي.

وصدرت مصر بنهاية الموسم الماضي، نحو 458 ألف طن برتقال إلى أوروبا، بنمو يتجاوز 83% مقارنة بصادرات الموسم السابق له التي لم تتجاوز 214 ألف طن، ليستحوذ المحصول المصري على 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال التي سجلت نحو مليون طن خلال الموسم.

ووفق البيانات التاريخية لواردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال، نمت صادرات المحصول المصري إلى أسواق القارة العجوز خلال المواسم العشر الأخيرة بنحو 279%، إذ لم تكن تتجاوز في الموسم التصديري 2013/2014 نحو 121 ألف طن، وفق بيانات أصدرها الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك، في حين نمت صادرات البرتقال الجنوب إفريقي إلى أوروبا بنهاية الموسم الماضي بنسبة 23% فقط، بعد أن وصلت إلى 431.6 ألف طن، أو 35% نمواً مقارنة بحجم الصادرات قبل عشرة مواسم.

ويرى رئيس المجلس التصديري المصري للحاصلات الزراعية، عبدالحميد الدمرداش، أن تحسن صادرات البرتقال إلى أوروبا ترجع إلى التزام المُصدرين بالتشريعات الأوروبية فيما يخص المواصفات والجودة من خلال منظومة التكويد التي تُراقب على الصادرات وتحديداً فيما يخص متبقيات المبيدات.

ومنظومة التكويد، هي استراتيجية طبقتها الدولة لتتبع مزارع الحاصلات التصديرية، والتي تُراقب؛ مدى الالتزام بتطبيق اشتراطات الدول المستوردة، وتنفيذ الإرشادات المُوصى بها، وتسهيل تتبع المزارع عبر الأقمار الصناعية بتقنية الـ "GPS"، مع تطبيق عقوبات على المخالفين تصل إلى الحظر في بعض الحالات.

رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري، محمد عبدالمجيد، قال إن البرتقال المصري استفاد من عاملي التحرير المتواصل لسعر صرف الدولار وتراجع إنتاج إسبانيا، المورد الأول لدول الاتحاد، لتقفز صادرات مصر من المحصول بواقع 600 ألف طن، وصولاً إلى مليوني طن، ستستمر بها على عرش أكبر الدول المُصدرة للعام الرابع على التوالي.

وبلغ حجم زراعات محصول البرتقال نحو 329.7 ألف فدان في موسم 2020/2021، بزيادة 5.9% عن الموسم السابق له، بإنتاجية اقتربت من 3.17 مليون طن، وبزيادة بلغت 2.2%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن تحرير سعر الصرف رفع من قدرات المحصول التنافسية مع تقديم أسعار أفضل من أسعار المنتجات المحلية في أوروبا، وتصدير كميات كبيرة الموسم الأخير إلى إسبانيا نفسها رغم أنها أحد أبرز المنافسين لنا.

وأوردت بيانات "الاتحاد الأوروبي" تراجعاً يتجاوز 22% في إنتاج البرتقال في إسبانيا، أكبر منتج للبرتقال في أوروبا، بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على الأداء، بالإضافة إلى تقليصها عدد الأشجار لديها بواقع 8% قبل 3 مواسم، ليهبط إجمالي الإنتاج إلى 2.895 مليون طن.

وضربت الظروف الجوية السيئة والقاسية مناطق إنتاج الموالح الإسبانية، وأضرت أكثر بصنفي "فالنسيا" و"الأندلس" أثناء فترات التزهير على خلفية هطول الأمطار الزائد.

وتتميز مصر بزراعات الموالح باعتبارها الفاكهة الأولى فيها، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المنزرعة والكمية المنتجة ومعدل التصدير فهى أحد أهم الحاصلات التصديرية، التى تحظى بمرتبة مميزة فى قائمة صادرتنا، وموردًا أساسيًا للعملة الصعبة، وللمرة الأولى تخطت صادرات الموالح حاجز المليون و900 ألف طن لأول مرة فى تاريخ الصادرات المصرية وفقا لتقرير صادر عن الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو الماضى، حيث بلغت حوالى 5 ملايين و15 ألف و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألف و626 طنا عن العام الماضى الذى بلغت حوالى 4 ملايين و255 ألف و138 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

صادرات البرتقال المصري

ارتفاع انتاج مصر من البرتقال

ويعتبر البرتقال المصرى ذا جودة عالية تجعله يحظى بشهرة عالمية فى التصدير للخارج، كما يعتبره الكثيرون فاكهة الموالح الزراعية، لأنه رخيص الثمن وغنى بالفوائد الصحية التى لا تعد ولا تحصى، فهو من الفاكهة الغنية بفيتامين سى والتى تقى العديد من الأمراض وتقوى المناعة لدى متناولى هذه الفاكهة، وتعد مصر أكبر دولة مصدرة للبرتقال فى العالم حيث تصدر 80% من إنتاجها بمتوسط تصدير مليون ونصف طن سنوياً، وروسيا من أكبر الدول التى تستورد برتقال من مصر بنسبة 20% من إنتاج، وبعدها السعودية التى تستورد ما يقرب من 10% من الإنتاج.

وبدأ بشائر البرتقال الشتوى فى الظهور بالأسواق، فهو فاكهة الشتاء الشهيرة التى لا تخلو منها المنازل طوال أيام البرودة والطقس المتقلب للعلاج من البرد والحصول على كميات كبيرة من فيتامين سى وغيرها من الفوائد، لكن لونه ما زال "أخضر" وهناك سؤال يطرح نفسه حالياً حول القواعد الحاكمة لتنفيذ معاملات جمع الموالح وحصاد محصول يتمتع بدرجات تسويقية جيدة، بما يضمن تحقيق معدلات الربحية الاقتصادية المأمولة فى نهاية الموسم.

ويوضح الخبراء أن أولى المؤشرات التى يتم الاستناد إليها لتنفيذ معاملات جمع الموالح، هو الوصول لعلامات اكتمال النضج الفسيولوجى والمتمثلة فى اكتمال درجة التصبغ والتحول اللونى، المتعارف عليها تسويقيًا لدى جمهور المستهلكين.

ويوضح الخبراء أن ثمار الموالح "الخضراء" المتداولة حاليًا بالأسواق، تحمل نفس القيمة الغذائية لمثيلتها الملونة، نتيجة أن المزارعين تعجلوا فى طرحها للمستهلكين، قبل اكتمال درجة التصبغ والتحول اللونى المتعارف عليها، وإن كانت درجة "العصيرية" فيها أقل نسبيًا.

الجدير بالذكر أن شجرة البرتقال تعتبر أحد الأشجار المعمرة فى الزراعات والتى يتم الحصول على الإنتاج منها عقب زراعتها لأكثر من عام، وفى كل عام يرتفع إنتاج الشجرة عن العام الذى يسبقه، حيث يتم تقليم الأشجار فى شهور ديسمبر ويناير عن زراعتها، بجانب العمل على رشها بالمبيدات قبل المحصول الجديد، حيث أن شجرة البرتقال تقوم بعملية التزهير فى شهر مارس ويتم إنتاج البرتقال بحسب نوع الشجرة وخدمة المزارع لها، ويبدأ الحصاد فى شهور نوفمبر وديسمبر، وتنتج الشجرة الواحدة حوالى 50 لـ65 كيلو برتقال حسب نوعيته وجودته.

ويتميز البرتقال المصرى بمذاق جيد وجودة عالية تجعله فى مقدمة الحاصلات التى يتم تصديرها إلى الخارج، كما يعتبره الكثيرون فاكهة الموالح الزراعية، لأنه رخيص الثمن وغنى بالفوائد الصحية، وكذلك علاج ينصح به الأطباء فى حالات الاصابة بنزلات البرد كما يصنف البرتقال المصرى أنه من أجود الأنواع عالميا، حيث ينافس كبرى الدول وهو ما جعله يحظى بسمعة طيبة فى الأسواق العالمية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم المساحة المحصولية والإنتاج لمحصول البرتقال والموز عام 2020/2021.

وبلغ حجم المساحة المحصولية لمحصول البرتقال نحو 329.7 ألف فدان عام 2020/2021، مقابل 311.4 الف فدان عـام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبـتها 5.9٪، وبلغت كمية الإنتاج 3.17 مليون طــن عام 2020/ 2021 مقابـل 3.10 مليـــون طـن عـــام 2019/ 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.2٪.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن المسـاحة الكلية لمحصـول الموز بلغت 73.9 ألـف فدان عـام 2020/2021، مقابل 74.1 ألف فدان عـام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪، فيما بلغت كميـة الإنتاج نحو 1.2 مليـون طـن عام 2019/2020 مقابل 1.4 مليون طن عام 2019/2020 بانخفاض بلغت نسبته 12.0٪.

وسجلت المساحة المحصـولية نحو 16.4 مليون فدان عـام 2020/2021 مقابـل 16.3 مليـون فـدان عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبـتها 0.5٪، وبلغ إجمالى المسـاحة المنزرعة 9.6 مليون فدان عام 2020/2021 مقـابل 9.5 مليـون فدان عام 2019/2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5٪.