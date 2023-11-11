عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البرتقال بـ 6.5 جنيه.. أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-11-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

ينشر موقع “صدي البلد” ، تقريرا حول أسعار الفاكهه اليوم السبت 11-11-2023 بالأسواق ، وجاءت أسعار الفاكهه كالتالي:- 

 

أسعار البرتقال 

البرتقال السكري من 5 إلى 7 جنيهات.

 النارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

 البرتقال أبو سرة من 5 إلى 8 جنيهات.

  اليوسفي من 5 إلى 8 جنيهات.

 البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه. 

 

أسعار التفاح 

تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

 تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا.

 تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

 تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا.

 تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

 

انخفاض في أسعار الفواكه والخضروات .. فيديو

انخفاض كبير في أسعار الفواكه والخضروات .. تعرف عليها

رغم أنها أغلى أنواع الفواكه .. تحظرها الفنادق والمطارات لهذا السبب

الوزراء: الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل أكبر سلع تصديرا للخارج

 

أسعار العنب

عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

 عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار الموز

 موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

 موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

 موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.

اسعار الفاكهة أسعار البرتقال أسعار التفاح أسعار العنب أسعار الموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

ترشيحاتنا

الأمين العام للجامعة العربية : هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين

أبو الغيط: الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة أولوية قصوى لمنع اتساع رقعة الحرب

بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

حماس تدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال وملاحقة جنوده ومستوطنيه

ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة

أحمد أبو الغيط: التهجير القسري لأهل غزة جريمة دولية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

3 مرات عناية المركزة.. أول ظهور لفاتن الحلو بعد خروجها من المستشفى

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

فيديو

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ