البرتقال بـ 6.5 جنيه.. أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-11-2023

ينشر موقع “صدي البلد” ، تقريرا حول أسعار الفاكهه اليوم السبت 11-11-2023 بالأسواق ، وجاءت أسعار الفاكهه كالتالي :-

أسعار البرتقال

البرتقال السكري من 5 إلى 7 جنيهات.

النارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة من 5 إلى 8 جنيهات.

اليوسفي من 5 إلى 8 جنيهات.

البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

أسعار التفاح

تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا.

تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا.

تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار العنب

عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا.

عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار الموز

موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.