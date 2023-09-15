رغم أنها أغلى أنواع الفواكه .. تحظرها الفنادق والمطارات لهذا السبب

فاكهة دوريان تعد أغلى الفواكه على الإطلاق ويطلق عليها اسم "ملكة الفواكه" إلا أنه على الرغم من ذلك قد زاد الطلب على هذه الفاكهة رغم رائحتها الكريهة وحظرها بالفنادق إلا أن الطلب على هذه الفاكهة قد قفز و تزايد بشدة، خاصة في الصين.

وفقًا لتقرير أصدره بنك "HSBC" إنه خلال العامين الماضيين، قد استوردت الصين 6 مليارات دولار من تلك الفاكهة فقد ينظر إليها المستهلكون باعتبارها ليست مجرد فاكهة، بل يتم التباهى بها لإبراز الثروات و إدراجها كجزء من الهدايا المعتادة للأصدقاء والأقارب عند الخطوبة.

وقد تباع الفاكهة بأكثر من 10 دولارات للكيلو في الصين، وذلك مقارنة بمتوسط يبلغ حوالي 6 دولارات للكيلو في دول جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من أن تلك الفاكهة تعد الأغلى على الأطلاق إلا أنه تم حظرها في العديد من الفنادق وتمنعها وسائل النقل العام والطائرات بسبب رائحتها الكريهة رغم أنها صحية ولذيذة.