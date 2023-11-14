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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقف إجلاء 300 مريض من مستشفى القدس في غزة بسبب قصف إسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الدكتور رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن تعرض القطاع الصحي، والعاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ لاستهدافات متواصلة من جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية لا تستطيع انتشال الشهداء والمصابين، في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

 

وأضاف «النمس» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن القصف الإسرائيلي أوقف قافلة كانت في طريقها إلى مستشفى القدس بغزة، لإجلاء نحو 300 مريض، وأن هناك إصابات بالغة الخطورة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي بقنابل محرمة دوليا.

وتابع أن 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة، توقفت عن العمل، وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف إثر القصف الإسرائيلي، وأننا نتواصل مع المنظمات الدولية، لإيجاد خطط بديلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد، أن النازحين في غزة، وكبار السن والأطفال، يسيرون مسافات طويلة لبحث عن أماكن آمنة، من القصف الإسرائيلي.

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