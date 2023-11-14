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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتي 2022 و 2023

عميدة كلية الآداب
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين

كرمت اليوم الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس الطلاب الأوائل لدفعة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ و دفعة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ في حفل أكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، بقاعة مؤتمرات الكلية وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكلية الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة رؤساء الأقسام وأولياء أمور الخريجين .

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التفاصيل الكاملة للمدينة الطبية بجامعة عين شمس


وفي كلمتها ، أعربت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، عن سعادتها بتكريم الخريجين الجدد من ١٦ قسم بالكلية، في هذا اليوم الذى يتوج جهودهم التي بذلوها خلال الأربع سنوات ، ورحبت بالمعيدين الجدد الذين تم اختيارهم للالتحاق بالسلك الأكاديمي، وفق القواعد واللوائح، كما حثت الخريجين الأوائل والمتميزين على استكمال السعى والاجتهاد للحصول على فرص عمل تليق بقدراتهم وخبراتهم المتميزة في جميع المجالات ، وأهمية العمل على الالتحاق بالدراسات العليا والسعي للحصول على الماجستير والدكتوراة.

وأشارت عميدة الكلية، إلى أن أولياء الأمور هم قاسم مشترك، لتحملهم أعباء النجاح ، واليوم يتوج نجاحهم واجتهادهم في مساندة أبنائهم بهذا التكريم ، مشيرة إلى أن كلية الآداب أنجبت عدد كبير من الأدباء والعلماء، والفنانين والمشاهير في جميع المجالات وتمتلك ذخيرة قوية من أعضاء هيئة التدريس المتميزين على المستوى الأكاديمي والعملي.

من جانبه ، أعرب الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا عن فخره وسعادته بالتواجد في هذه الاحتفالية المميزة التي تستوعب ثلاثى العملية التعليمية ، الأستاذ ، الطالب ، ولى الأمر أو الداعم من أسرة الخريج ، ونحن اليوم نجنى تعب هذا المثلث المترابط أضلاعه ، طوال السنوات الأربع ، ويشرفنا أن تكونو زملاء لنا في فريق الهيئة المعاونة وان تتدرجوا في المناصب الأكاديمية، وأن تقوموا باجتياز المراحل القادمة في أسرع وقت، كل حسب اجتهاده ، كما حثهم على متابعة المنح الدراسية والعلمية التي تقدمها كل من وزارة التعليم العالي، وجامعة عين شمس للمتفوقين .  

أما الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، فقد بدأت كلمتها من دورها كأم واصفة فرحة الآباء بأبنائهم بأنها تضاعف فرحة الأبناء بأنفسهم مئات المرات وكذلك الشعور بالحزن للإخفاق لا قدر الله.  

كما حثت أوائل الخريجين على أن يكونوا سفراء في أماكنهم كمعيدين وأساتذة المستقبل ، وعليهم أن ينقلوا للطلاب الروح الحماسية والمشاعر الإيجابية، وأن يخبروهم أن طريق النجاح يحتاج قدر من الكد والتعب والمثابرة.  

كما قامت الدكتورة حنان كامل بتكريم السيدة الشيماء سعيد عيد العزيز مديرة إدارة شئون الخريجين على تميزها في إدارة فريق العمل المتميز والدؤوب وقيادتهم للالتزام والدقة في مواعيد تسليم شهادات التخرج .

كما تقدمت عميدة الكلية بالشكر لأعضاء إدارة العلاقات العامة وكل من ساهم في إخراج الحفل بالشكل الذى يليق بخريجي كلية الآداب المتميزين.

كما قامت عميدة الكلية بتكريم  نغم أسامة جميل خريجة دفعة ٢٠٢٣ من قسم علوم الاتصال والإعلام على تميزها وجهدها التطوعي في تقديم الحفل، وحرص الخريجون على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الكلية.

عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتى ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
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