عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة لقياس الضغط والسكر والتوعية بالأمراض المزمنة في جامعة عين شمس الخميس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، حملة توعية لمرض السكر، تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء  بحرم ١ أمام كلية العلوم الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى .

txt

عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتي 2022 و 2023

txt

اليوم.. انتهاء معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس


وتبدأ فعاليات الحملة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ،تتضمن الحملة قياسات ضغط ، وسكر ، وسكر تراكمى ، وتوعية خاصة بالمرض. 

يستفيد من الحملة جميع أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب .

حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس
قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر اليوم العالمي لمرض السكر جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء .. تفاصيل

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة للمدينة الطبية بجامعة عين شمس

وضع الأسئلة إلكترونيا ومعايير خاصة للورقة الامتحانية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تنظم معرضا لتسويق منتجات الطلاب لتعزيز روح الابتكار والريادة

عميد علوم عين شمس: استبدال الميدتيرم بامتحانات فصلية

ترشيحاتنا

100 مليون توقيع..تدشين عريضة لملاحقة مرتكبي جرائم استهداف مستشفيات غزة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

توقف في الأنشطة العسكرية.. جيش الاحتلال يوجه رسائله اليومية إلى سكان غزة

"كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" تناشد العالم بوقف نزيف الدم في فلسطين

حقيقة تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على السواحل

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ