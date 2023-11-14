حملة لقياس الضغط والسكر والتوعية بالأمراض المزمنة في جامعة عين شمس الخميس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، حملة توعية لمرض السكر، تزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء بحرم ١ أمام كلية العلوم الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى .



وتبدأ فعاليات الحملة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ،تتضمن الحملة قياسات ضغط ، وسكر ، وسكر تراكمى ، وتوعية خاصة بالمرض.

يستفيد من الحملة جميع أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب .