حصاد الأنشطة البحثية والخدمية والإرشادية لمعهد أمراض النباتات عن شهر أكتوبر 2023

أصدر معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريره الشهري حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر أكتوبر 2023 .
وقال د. محمود قمحاوي مدير المعهد، إن الأنشطة تضمنت الآتي:
أولاً : متابعة الحالة المرضية:
المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية والمنوفية والنوبارية بالبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل مرض.
ثانيآ : الارشاد والتدريب:-
ندوات ارشادية:
بالتعاون مع جمعية أمراض النباتات المصرية تم تنظيم ندوة بعنوان " التغيرات المناخية والخريطة المرضية فى مصر
تنظيم عدد من الندوات الإرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية فى محافظات مصر المختلفة
حضور ندوة علمية أونلاين بعنوان " مسار إعداد أطباء النبات من كابى وبنك المعرفة المصرى"
دورات تدريبية:
· حضور دورة بعنوان " التحقق من صحة طرق التحليل وحسابات اللايقين لنتائج معامل الأختبار للتحاليل الميكروبية " بالمعمل المركزى للمبيدات
· حضور دورة مطبقى المبيدات بالإدارة الزراعية بمحافظة الدقهلية – ميت غمر
· حضور دورة " البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها فى أمراض النباتات " المقامة بمعهد بحوث أمراض النباتات
ثالثا: النشاط البحثي:-
مؤتمرات وورش عمل:
حضور عدد 5 ورشة عمل
· حضور عدد 3 مؤتمر علمى دولي
· حضور أسبوع المياه العالمى بالقاهرة والمعرض الملحق به .
· تم نشر عدد 8 بحوث
رابعا: النشاط الإنتاجي
1- تم فحص عدد (544) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد (138) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.
3- الإشتراك فى أعمال (19) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.
4- فحص عدد (20) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- فحص عدد (21) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.