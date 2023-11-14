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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة فتح تعلق على دعوات وزير المالية الإسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى الخارج

اجلاء سكان غزة
اجلاء سكان غزة

علقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على تصريحات وزير المالية الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش والتي قال فيها :إن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة؛ وأكدت الحركة أنه لا دولة فلسطينية بدون غزة.

وفي تصريح لشبكة "العربية"، شددت حركة فتح على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ولن نقبل بغير ذلك".

وأشارت إلى أن الحل الإنساني الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبرت دعوة وزير المالية الإسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى الخارج متطرفة ومرفوضة.

وقبل قليل، قال سموتريتش، إن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي أنه لا يرى أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليا وسياسيا.

وأشار سموتريتش إلى أن السلطة الفلسطينية تدعم وتشجع حماس ولن تسيطر على غزة مجددا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية مجدداً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال نتنياهو: "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل"، وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك سلطة (في غزة) لم يدن رئيسها (محمود عباس) مذبحة 7 أكتوبر بعد مرور 30 يوماً عليها"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس".

واعتبر نتنياهو أنه "في كل الأحوال يجب أن تكون لدينا سيطرة أمنية في القطاع". وأضاف: "الجيش سيبقى في غزة طالما كان ذلك ضرورياً، لمنع استخدام القطاع لشن هجمات ضد إسرائيل".

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