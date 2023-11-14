معرض خيري للملابس في جامعة عين شمس الخميس

تنظم جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخميس المقبل " المعرض الخيري للملابس ".

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم ويتم الإفتتاح فى تمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهراً.

ويقام المعرض بمشاركة أندية روتارى هليوبليس الشروق، و روتارى قصر النيل ، وروتارى المعادى.