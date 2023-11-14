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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معرض خيري للملابس في جامعة عين شمس الخميس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخميس المقبل " المعرض الخيري للملابس ".

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حملة لقياس الضغط والسكر والتوعية بالأمراض المزمنة في جامعة عين شمس الخميس

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عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتي 2022 و 2023

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم ويتم الإفتتاح فى تمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهراً. 

ويقام المعرض بمشاركة أندية روتارى هليوبليس الشروق، و روتارى قصر النيل ، وروتارى المعادى.

جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع المعرض الخيري للملابس الدكتورة غادة فاروق Jobs Education

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