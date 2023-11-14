مجازر دمياط تمنع اللحوم المريضة من الوصول للمواطنين

قام مجزر دمياط بإعدام كلى لعجل بقرى مصاب بالسل العام، بإشراف الدكتور محمد المالكي، مدير المجزر والفريق المعاون، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والبيئية اللازمة لضمان التخلص الآمن من اللحوم المعدمة.

وجاء في بيان صادر عن مديرية الطب البيطرى بدمياط، أن مرض السل من الأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان إذا تناول اللحوم المصابة، ولذلك فإن الذبح داخل المجازر له دور كبير في منع وصول مثل هذه اللحوم المريضة للمواطنين.

وشددت إدارة المجازر والتفتيش على ضرورة الذبح داخل المجازر المرخصة.

وأكدت استمرار جهود مديرية الطب البيطري بدمياط وإدارة المجازر والتفتيش لضمان صحة وسلامة اللحوم المعروضة التى تباع في الأسواق للمواطنين.

يأتي ذلك تأكيدا للعمل وفقاً لتعليمات الدكتور إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطري بدمياط، والدكتور طارق أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش ورئيس قسم المجازر، ومتابعة الدكتورة ولاء جعفر.