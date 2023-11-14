أهم العبادات خلال فترة البلاء.. عضو مركز الأزهر للفتوى يوضحها

قال بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عبادات يجب الالتزام بها في أوقات البلاء، ومنهم عبادة التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل، حتى يتقبل الأزمة ويسعى إلى وجود حلول.



واستشهد بقول رسول الله :"إنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ".

وأضاف خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع إلى قناة دي إم سي، يجب علينا أن نصبر وننتظر الفرج خلال الابتلاء، مستشهدا بقول الله عز وجل "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ".

وشدد على أن انتظار الفرج عبادة من أهم العبادات التي يجب أن يلتزم بها الفرد، منوها بأن نصر الله وانكشاف البلاء قادم لا محالة.

ونوة بضرورة التضرع إلى الله عز وجل والدعاء، والثقة في أن النصر قادم.