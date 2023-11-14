مايسترو كورال الأوبرا لذوي الاحتياجات الخاصة: لدينا 55 عضوا بمختلف الأعمار

خصص برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن، فقرة خاصة عن كورال الأوبرا لذوي القدرات الخاصة.

وقالت ميرفت فريد، مايسترو فريق الكورال، إن الفريق تكون منذ عام 2018، متابعة: الفريق يتألف من جميع القدرات.



وأضافت ميرفت فريد، أنها تفضل دمج جميع القدرات معا، على عكس الفرق الأخري، متابعة: لدينا 55 عضو بمختلف الأعمار.

واسترسلت: يتم التعامل مع كل شخص على حدى، وفقا لإعاقته، مشددا على أن الغناء بمثابة جلسة تخاطب مقنعة للجميع.



وأكملت: يمكن للجميع التواصل مع الكورال من خلال الصفحة الخاصة بنا، من يرغب في التقدم عليه التوجه إلى إدارة الأوبرا.