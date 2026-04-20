الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عماد الدين حسين: مواجهة تأثير السوشيال ميديا يتطلب أساليب تواكب طبيعة العصر الرقمي

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
هاني حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله، مشددًا على قدرتها الكبيرة على اختراق جميع الحواجز التقليدية التي كانت تتحكم في تدفق المعلومات.


وأوضح "حسين" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن توزيع الصحف المطبوعة تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى أقل من 200 ألف نسخة، بعد أن كانت وسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الرئيسي للمعلومات، إلا أن هذا الاحتكار انتهى مع صعود السوشيال ميديا، التي أتاحت لأي فرد أو جهة التأثير في الرأي العام.


وحذّر من خطورة هذا التحول، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط قد يصبح فريسة للمعلومات غير الموثوقة، خاصة في ظل صعوبة التمييز بين الخبر الصحيح والمغلوط، مؤكدًا أن الخبر يجب أن يستند دائمًا إلى مصدر موثوق.


وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في غياب البدائل الفعالة التي تقدم المعلومات بشكل سريع ومباشر للجمهور، مشددًا على ضرورة تطوير آليات جديدة للوصول إلى المواطن.


وأوضح أنه لا يمكن مواجهة تأثير السوشيال ميديا بالاعتماد فقط على وسائل الإعلام التقليدية، بل يتطلب الأمر أدوات وأساليب تواكب طبيعة العصر الرقمي.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

