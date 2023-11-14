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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال افتتاحه معرض تسويق منتجات الكليات.. رئيس جامعة عين شمس: يجب تطوير أفكار الطلاب

افتتح معرض تسويق
افتتح معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس معرض تسويق منتجات الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة يرافقه الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة و اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض ولفيف من أساتذة الكليات.

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وتفقد أروقة المعرض مشيداً بتنوع المعروضات و جودتها العالية وأسعارها التنافسية.

وخلال جولته التفقدية وجه بأهمية استثمار أفكار الطلاب المتميزة  و تطويرها وتقديمها فى صورة مشاريع صغيرة تخدم المجتمع.

كما أعلن عن إقامة معرض دائم داخل الحرم الجامعى لتسويق عدد من منتجات الكليات المتميزة مضيفاً أن إدارة الجامعة تهدف لتحقيق إكتفاء ذاتى لكلياتها بإستثمار منتجات الكليات المتنوعة لخدمة المجتمع الجامعي على اختلاف شرائحه.

كما استعرضت الدكتورة غادة فاروق عدداً من منتجات الكليات منها منتجات كيميائية "معقمات وصابون"يقدمها المعمل المركزي بكلية العلوم ،و أثاث مكتبى عالى الجودة تقدمه كلية الهندسة ،و محاصيل زراعية صحية دون استخدام مبيدات كيميائية من إنتاج كلية الزراعة، كما تميز إنتاج كلية البنات بتقديم أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل مصنعة من مواد طبيعية مغذية للبشرة، وقدمت كلية التربية النوعية من خلال قسم الاقتصاد المنزلى عدداً من الوجبات الساخنة الصحية و قدم قسم التربية الفنية أشغالاً يدوية متميزة ولوحات فنية راقية.

ووجهت الدكتورة غادة فاروق بضرورة تسويق هذه المنتجات المتنوعة داخل المجتمع الجامعى والسوق المحلى للمساهمة فى تحقيق الدور المجتمعى للجامعة.

و يقام  المعرض الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار يومين متتاليين داخل الحرم الجامعي الرئيسي.

معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس7
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس7
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس6
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس6
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس5
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس5
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس4
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس4
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس3
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس3
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس2
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس2
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس1
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس1
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس
معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس
الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس معرض تسويق منتجات الكليات Jobs Education

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