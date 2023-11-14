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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد خلال 24 ساعة، على مساحة فدان و6 قراريط، منها حالة بناء مخالف على مساحة  100 متر مربع.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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محافظة سوهاج

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " 10 حالات إزالة بمركز المنشاة بمساحة 10 قراريط، وعدد 7 حالات بمركز أخميم بمساحة 3 قراريط.

و4 حالات بمركز طهطا بمساحة 210 متر مربع، و2 حالة إزالة بكل من مراكز "جرجا، جهينة، طما، سوهاج، ساقلتة"، بمساحة 10 قراريط، وعدد حالة إزالة بكل من مركزي "المراغة والبلينا"، بمساحة 7 قراريط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج إزالة حالات التعدي حملات ازالة محافظ سوهاج

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