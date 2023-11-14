زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

على معلول .. تستعد لجنة التخطيط بـ النادي الأهلي لفتح ملف التجديد لظهير الفريق التونسي علي معلول في ظل نهاية عقد اللاعب الفريق نهاية الموسم الجاري، إلا أن هناك عوائق تتعلق بإتمام التجديد، أهمها رغبة الأهلي بالتجديد لـ معلول لمدة موسم واحد، بينما يصر اللاعب ووكيله على أن يكون التعاقد موسمين على الأقل.

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وتابع: «معلول طلب من وكيل أعماله تأجيل حسم العروض لما بعد كأس العالم للأندية»، مضيفا: «اللاعب يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلى فى يناير، وينوي معلول مطالبة مسؤولى الأهلى الرحيل وديًا، ما لم تكن هناك نية لاستمراره لمدة موسمين».

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