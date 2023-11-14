عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

على معلول
على معلول

على معلول .. تستعد لجنة التخطيط بـ النادي الأهلي لفتح ملف التجديد لظهير الفريق التونسي علي معلول في ظل نهاية عقد اللاعب الفريق نهاية الموسم الجاري، إلا أن هناك عوائق تتعلق بإتمام التجديد، أهمها رغبة الأهلي بالتجديد لـ معلول لمدة موسم واحد، بينما يصر اللاعب ووكيله على أن يكون التعاقد موسمين على الأقل.

 

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

 

 

أسرع دليفري في مصر


وتابع: «معلول طلب من وكيل أعماله تأجيل حسم العروض لما بعد كأس العالم للأندية»، مضيفا: «اللاعب يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلى فى يناير، وينوي معلول مطالبة مسؤولى الأهلى الرحيل وديًا، ما لم تكن هناك نية لاستمراره لمدة موسمين».

ولمتابعة المزيد حول خلاف على معلول مع إدارة الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

علي معلول لجنة التخطيط النادي الأهلي التجديد موسم واحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

موضوعات متعلقة

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

ترشيحاتنا

تطور خطير.. جماعة الحوثي تعلن بدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

مفاتيح الحل من القاهرة.. عكاشة: إسرائيل لديها أهداف أكبر من صفقة الأسرى التبادلية

إعلان خطير من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب على جنوب غزة

تقارير إعلامية: إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى الشفاء في غزة

متخصص بالشأن الأمريكي: جيل جديد من السياسيين يرفض سياسة بايدن الداعمة لإسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ