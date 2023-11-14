تحرك جديد من أوسوريو بشأن أزمة مستحقاته مع الزمالك.. ماذا فعل؟

تواجد الكولومبي كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك السابق، في مقر النادي مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لعقد جلسة مع مجلس الإدارة من أجل التفاوض على إنهاء التعاقد بينهما بشكل رسمي.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي موقع فيسبوك "أوسوريو يتواجد حاليًا داخل نادي الزمالك لتسوية مستحقاته".



وكان الزمالك قد أعلن في بيان رسمي مساء أمس الإثنين، أنه سبق وتم توجيه الشكر لأوسوريو بعد النتائج المتذبذبة التي عانى منها الفريق في الفترة الأخيرة، وطُلب منه الحضور لمقر النادي لعقد جلسة مع مجلس الإدارة إلا أنه تخلف عن الحضور