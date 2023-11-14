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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسيت بالضياع يوم رحيله.. جنات تحيي ذكري وفاة والدها بهذه الطريقة

جنات
جنات

أحيت الفنانة جنات الذكرى السادسة لوفاة والدها ، حيث أعربت عن حزنها وأفتقادها له، من خلال نشر صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت جنات ، معلقة على الصورة: مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أبًا يحافظ عليه والله الشوق بعد الممات قاتل.

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وقد أعادت الفنانة جنات خلال الفترة الماضية ، نشر مقطع فيديو للمراسلة مصرية رحمة زين، وذلك من خلال ستوري انستجرام، حيث ظهرت الأخيرة وهي تفضح كذب مذيعة CNN كلاريسا وارد. 

كان عدد من رواد السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو للمراسلة مصرية رحمة زين التي لقنت مراسلة سي إن إن CNN ( كلاريسا وارد ) درسا قاسيا .

وقامت رحمة زين وهي تتحدث باللغة الانجليزية : اين قناتك ؟لتغطية هذا الحدث ،قولي الحقيقة ، نتفهم انك موظفة وانك فقط ناطقة باسمهم ،  انا افهم ان لديك سياسة خارجية ، افهم انك تتحدثي نيابة عن حكومتك.

وتابعت رحمة زين:"  انتم دولة تطلب حرية التعبير عن الرأي ، هي في الواقع ما ادي الي ظهور حماس ، نحن نشاهد احتلالًا ونري نتيجة صمتكم ، تشوهون صورة العرب ، نحن نقف مع الفلسطينيين ، نحن نقف مع العرب ، اين هي أصواتنا ، أصواتنا يجب أن تسمع أيضا".

أحدث أغاني جنات

وكانت الفنانة جنات طرحت أغنية جديدة بعنوان وكأنك سكر على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية في شهر مايو الماضي.

وتتعاون جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لآلاء لاشين.

وطرحت جنات مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

كانت جنات أصدرت بيانا ترد فيه على اتهامها بسرقة أغنية «التفاح والفراولة»، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اتهمها بالسرقة.

أعمال الفنانة جنات جنات تحيى ذكري وفاة والدها أغنية وكأنك سكر أغنية التفاح والفراولة المراسلة المصرية رحمة زين

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