أستاذ أمراض صدرية: التدخين المتهم الأول في أورام الرئتين

قال عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة عين شمس، إن التدخين تحول من عادة إلى إدمان، فنجد المريض يخرج من المستشفى ويعود بعدها فورا إلى التدخين.

جاء خلال كلمته بجلسة "كيف يرى الخبراء الطبيون مفهوم الحد من المخاطر" بقمة مصر الأولى للحد من المخاطر.

وأضاف عادل خطاب، أن المتهم الأول في أورام الرئتين هو التدخين، لافتا إلى أن الخطر لا يحط بالمدخن فقط وإنما يؤثر أيضا على المخالطين.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن هناك الكثير من بدائل التدخين، تعطي المدخن النيكوتين بدون مخاطر التي تسببها السجائر.

وبين أن اللزقة واسبراي الأنف والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن كلها بدائل للتدخين.