عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أستاذ أمراض صدرية: التدخين المتهم الأول في أورام الرئتين

صدى البلد

قال عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة عين شمس، إن التدخين تحول من عادة إلى إدمان، فنجد المريض يخرج من المستشفى ويعود بعدها فورا إلى التدخين.

جاء خلال كلمته بجلسة "كيف يرى الخبراء الطبيون مفهوم الحد من المخاطر" بقمة مصر الأولى للحد من المخاطر.

وأضاف عادل خطاب، أن المتهم الأول في أورام الرئتين هو التدخين، لافتا إلى أن الخطر لا يحط بالمدخن فقط وإنما يؤثر أيضا على المخالطين.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن هناك الكثير من بدائل التدخين، تعطي المدخن النيكوتين بدون مخاطر التي تسببها السجائر.

وبين أن اللزقة واسبراي الأنف والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن كلها بدائل للتدخين.

السجائر الالكترونية التبغ المسخن التدخين السجائر الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

موضوعات متعلقة

360 جنيها دفعة واحدة.. تطور جديد في سعر الذهب الثلاثاء 14-11-2023

وزارة التخطيط تفتتح ورشة عمل تطبيق نهج درجة التحضر في مصر

التخطيط القومي: تعميق التصنيع المحلي يسهم في تحقيق تكامل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد

تعاون بين القومي للحوكمة وكلية محمد بن راشد لتدريب كوادر الجهاز الحكومي

7.3% زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان المتقدمين لمسابقة وظائف 238 مهندسا بالري.. رابط

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم بوظائف هيئة التخطيط لمشروعات النقل

160 دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأحد

ترشيحاتنا

تأمين صناديق الاقتراع.. محافظة القاهرة تضع خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

أكثر من محاولة لتحسين المجموع.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير الثانوية العامة

65 طفلا يحتمون به.. مبنى "أطباء بلا حدود" يتعرض لإطلاق نار بغزة

الصحة الفلسطينية: ثلثا مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة وناقلة جند إسرائيلية ورشق تل أبيب بالصواريخ

لا يستحق منصبه.. وزير خارجية إسرائيل يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

فيديو

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ