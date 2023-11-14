المصريين الأحرار يواصل جولات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الأنبا مكاري

زار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مقر إيبارشية شبرا الجنوبية للقاء الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية في إطار تحركات الحزب لتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتواصل مع كافة أطياف المجتمع.

وترأس وفد الحزب الدكتور عصام خليل، وبحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ورائد مقدم أمين شمال القاهرة وعضو المكتب السياسي، وكان في استقبالهم الأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، والقمص كاراس إبراهيم.

وتبادل الترحاب وبدأ الدكتور عصام خليل في الحديث عن أولوية العمل وتضافر الجهود لنزول المواطنين للمشاركة في الحق الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية وخطوات الحزب وجهوده علي الأرض لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأهمية التواجد من كافة أطياف المجتمع المصري ومنهم الكنيسة الوطنية وشباب مصر الواعد.



وأبدئ" خليل"، استعداد حزب المصريين الأحرار للعمل علي تيسير الأمور على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية الأهم لاستكمال مسيرة عظيمة قادها رجل تحمل كافة الصعاب للحافظ علي هوية واستقرار الوطن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه قال الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، إن الكنيسة تقوم بدور كبير من أجل حث المواطنين علي المشاركة وتوعية المواطنين بأهمية المرحلة وضرورة الحفاظ علي مقدرات الدولة وأولها الاستقرار والامن والأمان والذي يعود بالنفع علي جموع الشعب المصري وأنه بدوره يودي الدور الرعوي والوطني أثناء تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد.

بينما أشارت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب ، إلى أن البرامج التدريبية والتأهيل واعداد الكوادر في كافة المجالات يوفرها الحزب لكل شباب مصر دون استثناء لتأهيل الكثيرين لسوق العمل بهدف إثراء المجتمع المصري برواد أعمال يكونوا فاعلين لخدمة بلادهم وفتح آفاق جديدة للعمل والحد من البطالة.

وقال رائد مقدم، إن الحزب وقطاع شمال القاهرة علي تواصل دائم مع الكنيسة وكافة أطياف المجتمع بالمنطقة لتوفير كافة الخدمات الممكنة وتعزيز وتحفيز كافة المواطنين للنزول لصناديق الاقتراع والاصطفاف خلف الرئيس السيسي.

ومن جانبه قال القمص كاراس إبراهيم، انه يتابع بشكل يومي تفاصيل المراحل الانتخابية والتفاعل مع المواطنين والرد علي استفسارات بشأنها ولاسيما أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تضافر واصطفاف الجميع .