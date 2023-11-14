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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي.. الونش وجابر والجزيري يواصلون التأهيل في الزمالك

الزمالك
الزمالك

خاض محمود حمدي "الونش " وعمر جابر وسيف الدين الجزيري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الثلاثي فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، قبل خوض تدريبات الركض حول الملعب .

ويتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، البرنامج التأهيلي الخاص بالثلاثي، بالإضافة لعمل فحوصات طبية متواصلة للاطمئنان على حالتهم قبل السماح بعودتهم للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

البرنامج التأهيلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية تدريبات تأهيلية حمدي الونش سيف الدين الجزيري

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