اختيارات صادمة | رضا عبد العال: لابد من رحيل هؤلاء عن الزمالك

أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، ضرورة رحيل عدد من اللاعبين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة لأن طريقة لعبهم ليست مناسبة للفريق.

وقال رضا عبد العال ، في تصريحات تليفزيونية، "حسام عبد المجيد، والمثلوثي، ودونجا، وعمر جابر، لابد أن يرحلوا عن الزمالك".

وتابع "كذلك يجب رحيل محمد طارق، وإعارة حاتم سكر، وعبد الله جمعة إذا لم يتم التعاقد مع ظهير أيسر يستمر مع الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة فريق أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.