هيئة تعليم الكبار: إعلان العديد من المحافظات خالية من الأمية قريبا.. وحوافز تشجيعية لطلاب الجامعات بمشروع محو الأمية

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها جمهورية مصر العربية في مجال الأمية، تعمل القيادة المصرية بجدية على مكافحة هذه المشكلة وتوجيه الجهود للحد من معدلات الأمية وزيادة معدل القراءة والكتابة في جميع أنحاء البلاد.

قال الدكتور محمد ناصف ،رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، أنه يتم تنفيذ مجموعة شاملة من البرامج والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، والتي تستهدف على وجه الخصوص المحافظات التي تعاني من مشكلة الأمية بشكل كبير مثل محافظات الصعيد .

واكد الدكتور محمد ناصف ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، ان جمهورية مصر العربية واجهت قضية الأمية بتكثيف جهودها في مجال التعليم وتوفير فرص التعلم للجميع، بغض النظر عن جنسهم، أو عمرهم، أو خلفيتهم الاجتماعية ،لافتا أنه تم تطوير برامج تعليمية مبتكرة ومتنوعة تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، بدءًا من الأطفال وصولاً إلى البالغين ،مع توفر هذه البرامج تعليمًا مجانيًا أو بتكلفة منخفضة، وتعتمد على استخدام وسائل تعليمية حديثة وتقنيات التعلم عن بُعد لتعزيز فرص التعلم والتحصيل العلمي.

وأضاف رئيس هيئة تعليم الكبار ، أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة وتطوير مراكز تعليمية متخصصة في مكافحة الأمية ، بالاضافة إلي تأسيس مراكز تعليم الكبار ومراكز التعليم المجتمعي في جميع المحافظات، حيث يتم تقديم الدروس والدورات التعليمية للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على تعليم أساسي في سن صغيرة ، تشمل هذه البرامج التعليم على مهارات القراءة والكتابة الأساسية، والمعرفة العامة، والمهارات الحياتية الأساسية التي تساعد الأفراد على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأشار ناصف ، إلي أنه تم تحقيق تقدم كبير في تخفيض معدلات الأمية في العديد من المحافظات في جمهورية مصر العربية ، من بين هذه المحافظات التي أوشكت على الانتهاء من مشكلة الأمية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والدقهلية مؤكدا ، أنه تم توفير فرص التعلم والتعليم الأساسي في هذه المحافظات، بالتعاون مشترك بين الحكومة والمؤسسات التعليمية المحلية والمجتمع المدني لتحقيق هذا النجاح.

وأكد على ، تدريب المعلمين والمدربين على أساليب التعليم الحديثة وتطوير المناهج التعليمية الملائمة للفئات المستهدفة ،علاوة على ذلك، تم تكثيف الجهود في مجال التوعية والتثقيف حول أهمية التعليم والقراءة والكتابة تم تنظيم حملات إعلامية ومبادرات توعوية في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية، بهدف زيادة الوعي وتحفيز الأفراد على مواصلة التعلم ومكافحة الأمية.

ومن جانبه قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، أنه لا يزال هناك تحديات تواجه مصر في مجال مكافحة الأمية ، تشمل هذه التحديات الفقر، والتحديات الثقافية والاجتماعية. لذا، تتطلب جهود مستمرة وتعاون متعدد الجهات لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.

وأكد الدكتور اسلام السعيد ،أن مكافحة الأمية وتعزيز التعليم أحد أولويات الجمهورية الجديدة مصر ، وتعمل القيادة السياسية بكل جدية على توفير الفرص التعليمية للجميع وتحقيق التقدم في هذا المجال ،مشددا على التزام الحكومة وتعاون المؤسسات والمجتمع المدني يمكن أن يسهما في تحقيق مجتمع مصري متعلم ومستدام.

وشدد، على أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة الحالية والقادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، موجهًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح السعيد أن الجامعة لم تدخر جهداً في المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، وتهتم بدرجة كبيرة جداً بملف محو الأمية لما له من أهمية كبرى في تنمية المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

الحوافز التشجيعية لطلاب الجامعات بمشروع محو الامية

وتشمل الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات الاتي :

- التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع.

- تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين وفقا للوائح والقوانين.

- أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة وفقا للوائح والقوانين.

- الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.