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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حوافز تشجيعية لطلاب الجامعات للمشاركة في مشروع محو الأمية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه لا يزال هناك تحديات تواجه مصر في مجال مكافحة الأمية، تشمل هذه التحديات الفقر، والتحديات الثقافية والاجتماعية. لذا، تتطلب جهود مستمرة وتعاون متعدد الجهات لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال.

وأضاف، أن مكافحة الأمية وتعزيز التعليم أحد أولويات الجمهورية الجديدة مصر، وتعمل القيادة السياسية بكل جدية على توفير الفرص التعليمية للجميع وتحقيق التقدم في هذا المجال، مشددا على التزام الحكومة وتعاون المؤسسات والمجتمع المدني يمكن أن يسهما في تحقيق مجتمع مصري متعلم ومستدام.

 

وأشار إلى أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة الحالية والقادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، موجهًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح السعيد أن الجامعة لم تدخر جهداً  في المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، وتهتم بدرجة كبيرة جداً بملف محو الأمية لما له من أهمية كبرى في تنمية المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

الحوافز التشجيعية لطلاب الجامعات بمشروع محو الامية

وتشمل  الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات الاتي :

- التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع.

- تخفيض نسبة (50%) من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين وفقا للوائح والقوانين.

- أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة (50%) من الرسوم المقررة  وفقا للوائح والقوانين.

- الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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