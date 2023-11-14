نتائج امتحانات دور أكتوبر بكلية الحقوق جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 الفرقة الرابعة (انتظام و انتساب ) .



وأكد الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق ، أنه تم فتح باب الالتماس إلى ٢٣ نوفمبر

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وكان قد عقد مجلس الكلية اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية، وحضور الوكلاء وأعضاء المجلس .



وقد أحاط عميد الكلية أعضاء المجلس علما بأهم الأحداث التى دارت بالكلية ما بين اجتماعى المجلس، وأهمها انعقاد مؤتمر الكلية السنوى الدولى حول موضوع " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى " بتشريف معالى المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى، رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو مجلس الكلية من الخارج، واستعدادات الكلية لاستقبال فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم العالى والاعتماد، وإعلان نتائج امتحانات دور أكتوبر.



ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام لائحة الكلية، والبدء فى إجراءات تعيين معيدين جدد من دور مايو ٢٠٢٣، وترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وناقش مسائل شئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.