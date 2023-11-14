أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن جلسة أوسوريو مع الزمالك

كشف احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن ما أسفرت عنه جلسة مسؤولي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق، بشأن حل أزمة مستحقاته.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر .. إدارة الزمالك لم تتوصل لاتفاق مع أوسوريو في الجلسة التي أقيمت اليوم بشأن مستحقاته".

ويقود الزمالك المصري معتمد جمال في الوقت الحالي، استطاع أن يتأهل بالفريق إلي المباراة النهائية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في مواجهة دور نصف النهائي للبطولة.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية، لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في مستهل مشواره بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مقرر إقامتها يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.