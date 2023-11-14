أستاذ جامعي: الأنشطة الطلابية تمنح منفذًا لإظهار الإبداعات في الدراسة

أكد الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أهمية الأنشطة الطلابية في تأثيرها على صحة ونفسية الطلاب، حيث تعمل على تعزيز التعاون والتفاهم بين الطلاب وتبعدهم عن العنف.

وأشار الحريري خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إلى أن الاتحادات الطلابية تعمل جاهدة على تشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وتطوير مواهبهم وقدراتهم، واستثمارها بطريقة تعود بالفائدة على الطلبة ومؤسساتهم التعليمية والوطن.

وأوضح الحريري أن الأنشطة الطلابية تساهم في تعزيز الالتزام الأكاديمي للطلاب، وتساعدهم على الاستمتاع بالجو الجامعي، حيث يشعرون بالملل والإحباط إذا قضوا معظم وقتهم في الدراسة، وبالتالي، يخلق وجود الأنشطة الطلابية شعورًا إيجابيًا وممتعًا لدى الطلاب.

وأضاف الحريري أن الأنشطة الطلابية تعد من المؤسسات الاجتماعية الأكثر تأثيرًا بعد الأسرة مباشرة، حيث تلعب دورًا هامًا في تأثيرها على الصحة النفسية للطلاب وتعزيز توافقهم النفسي. وأشار إلى أن الأسرة في العصر الحديث غالبًا لا تستطيع تلبية جميع الاحتياجات والمسؤوليات التي كانت تتولاها في الماضي، ولذلك يعتبر الجامعة الآن المكان الذي ينمو فيه الطلاب خارج بيئة الأسرة.

وأكد وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن الأنشطة الطلابية تمنح الطلاب منفذًا لإظهار إبداعاتهم في الدراسة، وتعزز رغبتهم في تحقيق إمكاناتهم. وأشار إلى أنه يجب أن يتم التوازن بين النشاط الأكاديمي والقيم الأخلاقية.

وتابع الحريري ، أن الأنشطة الطلابية لها أهمية كبيرة في بناء شخصية الطالب واستغلال طاقاته، وأنه يتعين الاستثمار في وقت الفراغ للطلاب من خلال أنشطة هادفة وبناءة تعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع.

وشدد على ضرورة دمج الأنشطة الطلابية مع المراكز الرياضية والأندية لتوجيه الطلاب بأهمية النشاط الرياضي وتعزيز فهمهم لثقافة الرياضة، وتعزيز احترام الجسم وجعل حصص التربية الرياضية شاملة لجميع الطلاب.