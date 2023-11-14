مفاجأة بشأن الجهاز الفني الجديد للزمالك وأزمة القيد

كشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، كواليس جلسة مسؤولي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق، بشأن حل أزمة مستحقاته.



وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك: "موضوع اوسوريو هيخلص قريب ان شاء الله والنادي والمدرب هيوصلوا لاتفاق وصيغة نهائية في موضوع المستحقات المتأخرة.



وتابع "الموضوع هيتقفل قريب وهيطلع بأفضل شكل واحسن صورة وهيتم انتهاء التعاقد بالتراضي دون اي ازمات".

واضاف "خلال ايام قليلة هنسمع اخبار حلوة منها حل ازمة القيد و التعاقد مع مدير فني اجنبي يليق باسم نادي الزمالك وجماهيره و الخير قادم لنادي الزمالك، مفيش امامنا غير الدعم ثم الدعم لمجلس الإدارة و لاعبي الفريق و الجهاز الفني.



ويقود الزمالك المصري معتمد جمال في الوقت الحالي، استطاع أن يتأهل بالفريق إلي المباراة النهائية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في مواجهة دور نصف النهائي للبطولة.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية، لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في مستهل مشواره بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مقرر إقامتها يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.