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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقتين مضمونتين لعمل حلويات الحجازية.. مش هتحتاجى تشتريها من برة

طريقة عمل الحجازية
طريقة عمل الحجازية

تتميز الحلويات الحجازية بتنوعها وطعمها الشهي، هناك العديد من الحلويات الشهيرة في الحجاز مثل الكنافة والبقلاوة واللقيمات، فيما يلي طريقة عمل اثنين من الحلويات الحجازية المشهورة للشيف مفيدة عثمان. 

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طريقة عمل الحجازية

طريقة عمل الحجازية 

1. كنافة حجازية:
المكونات:
- 500 غرام من الكنافة الرقيقة
- 250 غرام من الزبدة، ذائبة
- 2 كوب من القشطة
- 1 كوب من السكر الناعم
- 1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر
- قليل من الفستق المفروم للتزيين

الطريقة لعمل الحجازية 


1. قم بتفتيت الكنافة الرقيقة إلى خيوط صغيرة باستخدام اليدين أو الخلاط الكهربائي.
2. في وعاء كبير، قم بخلط الكنافة المفتتة مع الزبدة الذائبة حتى تتشرب الكنافة بالزبدة تمامًا.
3. قم بوضع نصف مقدار الكنافة في صينية فرن مدهونة بالزبدة وقم بتوزيعها بشكل متساوٍ في الصينية.
4. في وعاء آخر، قم بخلط القشطة والسكر الناعم وماء الزهر جيدًا.
5. قم بصب خليط القشطة فوق طبقة الكنافة في الصينية.
6. ضع الكنافة المتبقية فوق القشطة وقم بتوزيعها بشكل متساوٍ لتغطية القشطة تمامًا.
7. قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية واخبز الكنافة لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تتحول إلى لون ذهبي وتصبح مقرمشة.
8. بعد أخذ الكنافة من الفرن، قم برش الفستق المفروم فوقها.
9. قطع الكنافة إلى قطع مربعة وقدمها ساخنة. يمكن تناولها مع قطر القشطة أو القهوة.

2. اللقيمات الحجازية


المكونات:
- 2 أكواب من الطحين
- 2 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية
- ملعقة صغيرة من السكر
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح
- 1 1/4 كوب من الماء الدافئ
- زيت نباتي للقلي
- قطر للتغميس
- سكر ناعم للتزيين

الطريقة لعمل لقيمات الحجازية 


1. في وعاء كبير، قم بخلط الطحين، الخميرة، السكر والملح.
2. أضف الماء الدافئ تدريجيًا واعجن المكونات حتى تتكوّن عجينة لللقيمات.
3. قم بتغطية العجينة واتركها تتخمر لمدة ساعة تقريبًا حتى تتضاعف في الحجم.
4. سخن الزيت النباتي في قدر عميق على نار متوسطة.
5. باستخدام ملعقة صغيرة، قم بأخذ كمية صغيرة من العجينة وأسقطها بلطف في الزيت الساخن. قم بتكرار العملية مع باقي العجينة، ولا تضغط على القيمات.
6. قلب القيمات من حين لآخر حتى تحمر من جميع الجوانب.
7. استخدم ملعقة مثقبة لنقل اللقيمات إلى صحن مبطن بورق نشاف.
8. غمس اللقيمات في القطر لبضع دقائق، ثم رشها بالسكر الناعم.
9. قدم اللقيمات الحجازية ساخنة كحلوى مقرمشة ولذيذة.

يرجى ملاحظة أنه يجب اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند تسخين الزيت والتعامل مع المقلاة الساخنة، تأكد من وجود رقابة واستخدام أدوات الحماية الشخصية المناسبة أثناء القلي.

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