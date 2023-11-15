عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال جديد بين نتنياهو وبايدن.. ما الأمر؟

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالًا مطولاً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة جهود إطلاق الرهائن في غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال البيت الأبيض إن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مطولة أمس الثلاثاء مع بايدن لمناقشة الجهود المبذولة لإطلاق سراح حوالي 240 رهينة إسرائيلية في غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه منذ بداية الحرب على غزة، تعمل إسرائيل وتبذل جهود بشكل متواصل على تحرير الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف نتنياهو "الضغوط متزايدة منذ بداية العملية البرية إذا كان هناك أي شيء ملموس يمكن الإبلاغ عنه - فسنفعله".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق، إنه يعتقد أن عملية إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ستحدث.

وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية: “أعتقد أن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة سيحدث.. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل.. لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم”.

وتابع الرئيس الأمريكي موجها حديثه للرهائن: “اصمدوا.. نحن قادمون”.

بايدن نتنياهو الاحتلال البيت الأبيض الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

ترشيحاتنا

سعر تويوتا كورولا الجديدة في الإمارات

السكة الحديد: خصم 50% على تذاكر القطارات لذوي الهمم وفاقدي البصر

زلزال قوى يضرب الدولار.. وهذه قيمته أمام الجنيه رسميا

أول تعليق لـ أمريكا بشأن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة

جريمة حرب.. عشرات من جنود الاحتلال يقتحمون مبنى الطوارئ بمستشفى الشفاء

مصطفى بكري عن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة: أمريكا شريك كامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة صورة.. هل قصة القزم سمير والطويل الأعمى محمد خرافات أم حقيقة؟

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

إطلالة شتوية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ