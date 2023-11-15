اتصال جديد بين نتنياهو وبايدن.. ما الأمر؟

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالًا مطولاً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة جهود إطلاق الرهائن في غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال البيت الأبيض إن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مطولة أمس الثلاثاء مع بايدن لمناقشة الجهود المبذولة لإطلاق سراح حوالي 240 رهينة إسرائيلية في غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه منذ بداية الحرب على غزة، تعمل إسرائيل وتبذل جهود بشكل متواصل على تحرير الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف نتنياهو "الضغوط متزايدة منذ بداية العملية البرية إذا كان هناك أي شيء ملموس يمكن الإبلاغ عنه - فسنفعله".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق، إنه يعتقد أن عملية إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ستحدث.

وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية: “أعتقد أن إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة سيحدث.. لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل.. لقد كنت أتحدث مع الأشخاص المعنيين كل يوم”.

وتابع الرئيس الأمريكي موجها حديثه للرهائن: “اصمدوا.. نحن قادمون”.