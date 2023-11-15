الأنروا: مرافق المياه والصرف والنظافة في غزة تبدأ بالإغلاق اعتبارا من اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، ستبدأ مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية العامة في الإغلاق.

وجاء في بيان الوكالة إن هذا يعني قطع المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية عنما يقرب من 44 ملجأ للنازحين تابعين للأونروا في جنوب غزة، والتي تستضيف حاليا أكثر من 290 ألف نازح.

وأضافت الوكالة أن ذلك سيقطع إمدادات المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية عن معظم الوحدات السكنية في جنوب وادي غزة.

وأكدت الأونروا أن ذلك سيؤدي أيضا إلى قطع المصدر الرئيسي للمياه الصالحة للشرب، والذي يوفر المياه الى السكان جنوب وادي غزة.