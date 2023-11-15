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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إسرائيل.. 500 مسؤول من الأمن القومي وFBI والعدل يتمردون على بايدن

بايدن
بايدن

في تمرد كبير ورفض للسياسات الأمريكية، أرسل أكثر من 500 سياسي وموظف من حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتجاجا على دعمه الثابت لإسرائيل الكيان الغاصب لأراضي فلسطين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتدعو الرسالة، المقدمة إلى بايدن وحكومته، إلى السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضغط على الإحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعت الرسالة بايدن ، إلى وقف تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص.

وذكروا: “إننا ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفياً؛ واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

تعكس الرسالة القلق المتزايد والمعارضة الداخلية داخل إدارة بايدن بشأن سياسة بايدن تجاه إسرائيل، وهذه هي الأحدث من بين عدة رسائل احتجاج من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك ثلاث مذكرات داخلية مرسلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في حين أن الموقعين على الرسالة لم يتم الكشف عن هويتهم خوفًا على وظائفهم وسلامتهم الشخصية، إلا أن اثنين من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم الرسالة قالوا إن غالبية الموقعين كانوا معينين سياسيين من مختلف الأديان وعملوا في وكالات من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

وجاء في الرسالة أن “الأغلبية الساحقة من الأميركيين تدعم وقف إطلاق النار”، في إشارة إلى استطلاع للرأي أجري في أكتوبر أظهر أن 66% من الأميركيين، بما في ذلك 80% من الديمقراطيين، يعتقدون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

علاوة على ذلك، لا يريد الأمريكيون أن ينجر الجيش الأمريكي إلى حرب أخرى مكلفة وعبثية في الشرق الأوسط. 

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