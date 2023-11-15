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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل فسخ تعاقده مع فاركو؟.. عمرو وردة باكيا: كلنا نخطئ وأعاني نفسيا

عمرو وردة
عمرو وردة

أكد عمرو وردة لاعب فاركو، أنه لم يفسخ عقده مع ناديه، مشيراً إلى أنه يعاني نفسياً ويحلم بالعودة إلى صفوف منتخب مصر.

 

أنا مريض ومحتاج للدعم| بكاء عمرو وردة يكشف معاناته وحقيقة فسخ عقده مع فاركو

 

فاركو يفسخ عقد عمرو وردة

 

وقال وردة باكياً في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "فسخ عقدي مع فاركو؟ هذا ما رأيته وسمعته، منذ المشكلة التي حدثت مع منتخب مصر، كان عمري صغيرا وكلنا كنا نخطئ، ومنذ هذه المشكلة الناس تنتقدني وتقول أنني انتقلت إلى 4 فرق".

وأضاف: "ما حدث في الرجاء هو أنني كنت في المستشفى، وكان لدي تعب نفسي، وأنهيت الأمور هناك مع الرجاء وكانوا محترمين وعدت لبلدي مصر".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات عمرو وردة .. تابع الفيديو جراف التالي

عمرو وردة فاركو يعاني نفسيا منتخب مصر فسخ عقدي مع فاركو

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