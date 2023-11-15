أنا مريض ومحتاج للدعم| بكاء عمرو وردة يكشف معاناته وحقيقة فسخ عقده مع فاركو

تصدر لاعب فاركو عمرو وردة ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تصريحاتة عن مرضة الذي يتعالج منه.

عمرو وردة

عمرو وردة يبكي على الهواء

أكد عمرو وردة لاعب فاركو، أنه لم يفسخ عقده مع ناديه، مشيراً إلى أنه يعاني نفسياً ويحلم بالعودة إلى صفوف منتخب مصر.

وقال وردة باكياً في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "فسخ عقدي مع فاركو؟ هذا ما رأيته وسمعته، منذ المشكلة التي حدثت مع منتخب مصر، كان عمري صغير وكلنا كنا نخطئ، ومنذ هذه المشكلة الناس تنتقدني وتقول أنني انتقلت إلى 4 فرق".

وأضاف: "ما حدث في الرجاء هو أنني كنت في المستشفى، وكان لدي تعب نفسي، وأنهيت الأمور هناك مع الرجاء وكانوا أشخاص محترمين وعدت لبلدي مصر".

حقيقة فسخ عقد عمرو وردة

وأكمل: "الناس قالت أنني ذهبت إلى إيران وقبرص ولكن هذا لم يحدث، ولا أحب الحديث أو الظهور".

وواصل: "لا استاهل هذه المعاملة من الناس، ويجب أن تقف الناس بجانبي، والجميع يُخطئ، وإن الله غفور رحيم".

وتابع: "لم يحدث فسخ تعاقد مع فاركو، ولماذا تقولوا مثل هذه الأشياء؟ هل تريدون أن لا ألعب كرة مرة أخرى؟، وتواصلت مع المسؤولين في النادي ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، وإذا كنتم تريدون أن أعتزل كرة القدم سأفعل ذلك".

وأردف وردة: "أنا متواجد مع فريق فاركو، وأنا مازلت أتعالج نفسيا منذ تواجدي مع الرجاء، والمسؤولين في فاركو يساندوني في هذه الأزمة التي أمر بها، ولا يوجد أي مشكلة حصلت".

وأكمل: "إذا كنتم لا تريدون أن أعود للمنتخب، فإني لا أريد العودة".

عمرو وردة يهدد بالاعتزال

وواصل: "إذا كنتم لا تريدون أن ألعب كرة مرة أخرى، فسأفعل ذلك وسأرحل عن مصر، أنا أعاني نفسياً وأتعاطى بعض الأدوية بسبب ذلك، ومسؤولي فاركو يعلمون ذلك".

وأتم وردة تصريحاته: "أنا أحلم أرجع المنتخب مرة أخرى، ولا أشحت على الهواء من أجل أن يقوم أحد بإرجاعي مرة أخرى".

عمرو وردة

هاني حتحوت يطالب وردة بالاعتزال

طالب الإعلامي هاني حتحوت، عمرو وردة لاعب فريق فاركو، بضرورة اعتزال كرة القدم، بعد قرار ناديه بفسخ التعاقد معه، بسبب عدم الالتزام مع النادي.

وقال حتحوت، خلال برنامج الماتش على قناة "صدى البلد"، إن عمرو وردة كثير المشاكل والأزمات في أي نادٍ لعب له، مضيفًا "رأيي اعتزل وأنت عندك 30 سنة حاليًا".

وأضاف أن الكرة ليست من أولويات عمرو وردة الذي لا يعمل بشكل احترافي، فضلًا عن تعرضه لضغوطات شديدة من الجمهور، بخلاف أنه لا يلتزم بعقده مع أي نادي، وعدم الالتزام خارج الملعب.

واختتم تصريحاته، بأن عمرو وردة لعب في صفوف 3 فرق خلال آخر عام، وسجل 6 أهداف فقط، والأزمة في آخر شهرين انضمام اللاعب لـ4 فرق مختلفة، منهم الرجاء المغربي الذي رحل عنه بعد 10 أيام، ثم دوسكا القبرصي الذي رحل عنه بعد 5 أيام، ومنه إلى استقلال إيران الذي تواجد في صفوفه 8 أيام، قبل انتقاله لفاركو.