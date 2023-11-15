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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حول صناعة الوعي بقضايا الأمة.. الجامع الأزهر يعقد ملتقى المرأة والأسرة السبت المقبل

صدى البلد

يعقد الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل، ثالث حلقات الموسم الثامن من البرامج الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان: "مكانة المقدسات في الإسلام"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتي ثالث حلقات الموسم الثامن تحت عنوان: "صناعة الوعي بقضايا الأمة لدى الأسرة والمجتمع "، ويحاضر فيها كلٌّ من د. هبة عوف عبد الرحمن، أستاذ مساعد بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، ود. فاطمة الزهراء محمد محرز، مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، وتدير الحوار د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، تأتي بالتزامن مع ما يحدث في المقدسات الإسلامية بدولة فلسطين ، وللتأكيد على أهمية معرفة العالم بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة ما يحدث بمقدساتنا وأهمية تلك المقدسات الدينية في الإسلام.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم السبع الماضية ، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

الجامع الازهر قضايا المرأة والأسرة الرواق الأزهري

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