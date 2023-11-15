سرايا القدس تعلن إسقاط طائرت إسرائيلية من نوع سكاي لارك

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار والسيطرة عليها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت سرايا القدس قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة.

وقالت سرايا القدس، في وقت سابق، إنها استهدافت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في غزة برشقة صواريخ 107.

وأضافت في بيان لها: "استهدفنا الآليات الصهيونية المتوغلة في أرض أبو عريبان جنوب الزيتون برشقة صواريخ 107”.

كما أعلنت قصف حشود إسرائيلية متوغلة في محور شمال غرب غزة بالهاون، قائله: "قصفنا بالهاون حشودا إسرائيلية متوغلة في محيط مصنع النسيج قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة”.