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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس إسكان النواب: مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حل الإشكاليات

إجتماع لجنة الإسكان
إجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وأكد  النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.

وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون قابل للتطبيق وويحقق الصالح العام منذ 2019 ونأمل أن يحظي هذا العام برضا الشعب.

و قال  النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تفادى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ،  الاشكاليات التى واجهها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019.

وقال النائب أحمد السجينى خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة :هذا التشريع استثنائي ،لأن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب ،ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود  تركة  ثقيلة  فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء .

وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة.

ووجه النائب أحمد السجينى التحية للقيادة السياسية التى أهتمت بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون ،وكذلك  الشكر والتقدير للمستشار علاء الدين فؤاد والمستشار القانونى لرئيس المجلس محمد عبد العليم .

و اضاف:"ايزين اثناء التطبيق هذا التشريع  نصفي  الملف ونشد خط من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء" ، لافتا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب واجهت ضغطا كبيرا فى الفترة الماضية وذلك ما بين تحقيق النصوص التشريعية والضغط الشعبي.

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية مشروع قانون التصالح مخالفات البناء النائب محمد عطية الفيومى

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