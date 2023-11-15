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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السعودي يكشف عن مدربه الجديد خلفا لـ نونو سانتو

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

اختار مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، المدير الفني الجديد، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو,، الذي تم إقالته.

وأقال الاتحاد نونو سانتو، منتصف الأسبوع الماضي، بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الحالي، على الرغم من قيادته الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

وأعلنت صحيفة "الرياضية"، تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في انتظار الإعلان الرسمي.
وكشفت الصحيفة، عن أن اختيار جاياردو؛ جاء بعد تصويت تم في اجتماع مجلس إدارة العميد، بينه والمدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي.

المدير الفني الأرجنتيني البالغ من العمر 47 سنة، بدأ مسيرته التدريبية مع نادي ناسيونال الأوروجوياني في 2011، ولمدة موسم رياضي واحد فقط، حقق خلاله لقب الدوري المحلي.

وفي صيف 2014.. تولى مارسيلو جاياردو، القيادة الفنية للعملاق الأرجنتيني ريفر بليت؛ حيث حقق معه خلال 8 سنواتٍ ونصف، 13 بطولة رسمية، أبرزها كوبا ليبرتادوريس "مرتين".

جدير بالذكر أن جاياردو، الذي رحل عن ريفر بليت في ديسمبر 2022، كان هدفًا كبيرًا لنادي النصر السعودي في وقتٍ سابق، كما طرح اسمه أكثر من مرة، على طاولة عملاق الرياض الآخر الهلال.

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