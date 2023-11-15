عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل تربية العريش يفتتح اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بشمال سيناء

اللقاء الثالث لبرنامج
اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

أقيم اليوم الأربعاء، اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف شمال سيناء، وذلك بمسجد النصر بالعريش، وبحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وزكريا محمد هيبة أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب جامعة العريش، والنائب رحمي بكير عضو مجلس النواب، و أشرف المشرحاني رئيس فرع الثقافة بشمال سيناء، وإحسان داود الغالي مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية.

وكيل «تربية العريش» يفتتح اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بشمال سيناء

وفي كلمته أكد زكريا محمد هيبة أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب بجامعة العريش أن الداعية مصدر إسعاد للمجتمع من خلال حكمته وفطنته ومواعظه، وهو بذلك يكون من أسعد الناس وأكثرهم حظا، مبينًا أن الدعوة تتطلب فتح باب الأمل والثقة في الله (عز وجل) وحسن الظن به سبحانه، حيث يقول المولى (عز وجل) في الحديث القدسي: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني"، وهو الذي يتطلب من الداعية بث روح التفاؤل والرضا والأمل في رزقه وعطائه ورضاه، كما بين أن من واجبات الداعية أن يبين أهمية الوسطية والاعتدال وخطورة التشدد، ففي الحديث أنَّ رهطًا من الصحابَةِ ذهبوا إلى بيوتِ النَّبِيِّ يسألونَ أزواجَهُ عن عبادتِهِ فلمَّا أُخبِرُوا بها كأنَّهُم تقالُّوها أي : اعتبروها قليلةً ثُمَّ قالوا : أينَ نحنُ مِن رسولِ اللَّهِ و قد غَفرَ اللَّهُ له ما تقدَّمَ من ذنبِهِ و ما تأخَّرَ ؟ فقال أحدُهُم: أما أنا فأصومُ الدَّهرَ فلا أفطرُ وقال الثَّاني: و أنا أقومُ اللَّيلِ فلا أنامُ و قال الثَّالثُ : و أنا أعتَزِلُ النِّساءَ فلمَّا بلغ ذلك النَّبيَّ بيَّنَ لهم خطأَهم و عِوَجَ طريقِهِم و قال لهم : "إنَّما أنا أعلمُكُم باللَّهِ و أخشاكم له و لكنِّي أقومُ و أنامُ وأصومُ و أفطِرُ و أتزوَّجُ النِّساءَ فمَن رغِبَ عن سُنَّتي فليسَ منِّي".

أقسمت بالله وأخلفت فهل يجب الصوم.. علي جمعة يجيب

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام مباشرة بدون وضوء.. وحقيقة لعن الملائكة لمن يذهب للعمل على جنابة..هل انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين تعد طلاقا

وفي كلمتها أشادت  إحسان داود الغالي مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء بالمشاركة المجتمعية لإمام المسجد وأثر ذلك على المجتمع في الأخذ بيده إلى الفكر القويم والأخلاق الفاضلة، مؤكدة أهمية أن يلم الداعية بالقضايا الاجتماعية الحياتية التي يعيشها أبناء مجتمعه وأن يقوم بعلاجها حتى يكون قادرًا على إيصال دعوته على أتم وجه وأحسنه.

وفي بداية كلمته أكد أشرف المشرحاني رئيس فرع الثقافة بشمال سيناء أنه من الضروري أن يوجه الدعاة الناس إلى ثقافة الحقوق والواجبات، وأن نهضة المجتمع دور متكامل بين الدعاة وجميع فئات المجتمع، حيث إن الآباء لهم الدور الأكبر في توعية أبنائهم وحسن تربيتهم على المبادئ والقيم، حتى يكونوا على قدر المسئولية تجاه مجتمعهم ووطنهم، وفي نهاية اللقاء تم عقد مقرأة الأئمة بمسجد النصر بالعريش.

شمال سيناء مسجد النصر بالعريش برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف جامعة العريش مديرية أوقاف شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

موضوعات متعلقة

أقسمت بالله وأخلفت فهل يجب الصوم.. علي جمعة يجيب

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام مباشرة بدون وضوء.. وحقيقة لعن الملائكة لمن يذهب للعمل على جنابة..هل انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين تعد طلاقا

هل يجوز قراءة القرآن بالنظر فقط دون تحريك الشفتين.. رأي الفقهاء

الاحتلال يتعطَّش لسفك الدماء.. المفتي يدين اقتحام مستشفى الشفاء بـ غزة

تأتيك بالرزق من حيث لاتدري.. 3 أدعية نبوية احرص عليها يوميا

5 تخصصات.. فتح باب النقل للراغبين بالجهات الحكومية في العمل بـ الأوقاف

هل يجوز صيام يوم مولدي وإحياء ليله بالذكر والصلاة؟.. الافتاء تجيب

رد الإفتاء على شخص يشكو من ترك زوجته المنزل عند كل خلاف بينهما

ترشيحاتنا

وزير الصحة التركي: نقل الأطفال ومرضى السرطان من غزة إلى مصر

صحيفة بوليتيكو: ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد الحرب

برلمانية: العمال يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

المفتي: الرسالات السماوية جميعًا عُنِيَتْ في المقام الأول ببناء الإنسان وتطويرِه وتأهيلِه

85 جنيها ..استعيد كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نص ساعة

مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: اشتباكات عنيفة شمال القطاع .. وحصار مستشفيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ