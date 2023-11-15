برلمانية: العمال يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قالت سولاف درويش رئيس نقابة التأمينات والأعمال المالية، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن العمال يدعمون الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقلوبهم وعقولهم لأنه خاطر بنفسه لحماية مصر فى فترة صعبة شهدتها البلاد، فضلا عن قدرته لإعداد جيش بأقوى أسلحة ليكون قادرا على حمايتها فى ظل اضطرابات يشهدها العالم أضاعت دولا وأوصلتهم لمصير مجهول.



وأضافت سولاف، خلال كلمتها بالمؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ أن المرأة فى عهد الرئيس شهدت اهتماما غير مسبوق، حيث حصلت على 14% من مقاعد مجلس النواب، و6 حقائب وزارية، وندعم الرئيس السيسي فى كل ما أعلنه من قرارات فى القضية الفلسطينية.

واختتمت كلمتها قائلة: ندعم الرئيس لأنه المقاتل الشجاع.



وقالت درويش، إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسي هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسي فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

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