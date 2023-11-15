بـ كوب سمن ونص دقيق.. طريقة عمل الفطير المشلتت

يعد الفطير المشلتت من الاكلات البسيطة والسهلة وغير المكلفة ولذلك يمكن تقديمها في وجبة الإفطار مع العسل أو الجبن.

ونقدم لك طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

كيلو الدقيق يعمل تلات فطائر

مكونات عمل الفطير المشلتت الفلاحي

كيلو دقيق بياخد كوبايتين ماء للعجن

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

كوب سمن

زيت

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

نخلط كل المواد الجافة مع بعضها ونبدأ نعجن بالماء بشكل تدريجى حتى تتكون العجينة ونستمر فى العجن لمدة ربع ساعة لتصبح ناعمة ومطاطة وندهنها زيت ونلفها ترتاح لمدة ساعتين.

نقسم العجينة الى 3 كرات

نضع كمية صغيرة زيت على السطح الذى نعمل عليه ونبدأ فرد العجينة يدوي فالعجينة ستنفرد بسهولة لكونها مرتاحة، ومع الفرد نضع سمنة على كل جزء منها ونفرد قدر الإمكان حتى تصبح العجينة شفافة ونبدأ فى تطبيقها ولمها فى شكل كورة مع السمنة بين كل طبقة والثانية

نترك العجينة ونغطيها لمدة نصف ساعة نريحها مرة أخرى

نضع العجينة ونفردها باليد في صينية الفرن المدهونة زيت وسمن وندخلها الفرن الساخن مسبقا على أعلى درجة لمدة 10 دقائق كي تعلو وتورق وبعدها نشغل الشواية لتأخذ اللون الذهبي . وألف هنا وشفا

