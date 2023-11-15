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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إرهابي متطرف.. عزة مصطفى تفتح النار على نتنياهو بعد العدوان على غزة

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

شنت الإعلامية عزة مصطفى هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، في ضوء الحرب المدمرة والتي تشهد إبادة عرقية للشعب الفلسطيني، قائلة إن ما يحدث في غزة يؤكد على أن نتنياهو هو إرهابي، حكومته المتطرفة هي حكومة إرهابية. 

عزة مصطفى تهاجم نتنياهو 

وأضافت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ما يحدث في قطاع غزة يؤكد على إرهابية نتنياهو وحكومته المتطرفة، إذ أن من يقتل الأطفال والرضع والنساء وما إلى ذلك يجب أن يكون إرهابي، وأن يتم وصفه على أنه إرهابي. 

وتابعت عزة مصطفى: " اللي يقتل أطفال رضع ونساء هو إرهابي، ويجب على العالم المتحضر أن يقول ويعترف بذلك أن نتنياهو إرهابي".

عزة مصطفي نتيناهو برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد للشعب الفلسطيني

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