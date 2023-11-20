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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل من سامسونج للشباب بسعر مناسب

Galaxy A23
Galaxy A23

ينجذب الشباب لهواتف سامسونج من الفئة المتوسطة التى تجمع بين الميزات القوية والسعر المناسب، ومن بين أفضل الإصدارات Galaxy A23.

وفقاً لموقع “فون آرينا” التقنى، جاء هاتف Galaxy A23 بشاشة قياس 6.56 بوصة من نوع PLS LCD، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يمتلك هاتف Galaxy A23 معالجاً من نوع  Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G ثمانى النواة بمعمارية بناء 6 نانومتر، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

Galaxy A23

 

يحمل هاتف Galaxy A23 واجهة المستخدم One UI 5 الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 13، مع قارىء لبصمة الإصبع فى الجانب بزر التشغيل.

يقدم Galaxy A23 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بينما والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة depth بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A23

يأتي هاتف Galaxy A23 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع  USB Type-C. 

سعر Galaxy A23

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A23 فى 4 ألوان هى الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالى، مقابل سعر 7499 جنيهاً مصرياً.

Galaxy A23
سامسونج Galaxy Galaxy A23 Qualcomm Android

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