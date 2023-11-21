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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره مناسب جداً.. عرض على هاتف Realme 10

Realme 10
Realme 10

تحظى علامة ريلمي بقبول واسع بين أوساط الشباب لجمعها بين طرفي المعادلة الصعبة وهما السعر المناسب مع افضل مواصفات، ومن بين الترشيحات المميزة هاتف  Realme 10.

يأتي هاتف Realme 10 بشاشة قياس 6.74 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقةعرض HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

يعمل الهاتف Realme 10 بمعالج Mediatek Helio G99 ثمانى النواة بمعمارية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

Realme 10

مواصفات Realme 10
يقدم هاتف Realme 10 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل f/2.5 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يوفر هاتف Realme 10 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 33  وات، من خلال منفذ شحن USB Type-C 2.0.

جاء هاتف Realme 10 بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Realme UI 3.0 الخاصة بهواتف ريلمى، مع قارىء للبصمة فى جانب الهاتف بزر التشغيل.

سعر Realme 10
تستطيع شراء هاتف Realme 10 باللونين الأسود بسعر 8999 جنيهاً مصرياً.

سعر Realme 10
 
Realme 10 Realme Android ريلمي Android 13

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