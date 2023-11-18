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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

Realme C53
Realme C53

فى حالة كانت ميزانيتك محدودة وترغب فى اقتناء هاتف أندرويد قوي بمواصفات مميزة وتصميم أشهر هاتف فى العالم “آيفون”، سيكون خيارك الأفضل من ماركة ريلمى بسعر 5900 جنيه فقط، وهو هاتف Realme C53.

جاء هاتف Realme C53 بشاشة قياس 6.74 بوصة من نوع LCD، بدقةعرض HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية.

يعمل الهاتف Realme C53 بمعالج Unisoc T612 ثمانى النواة بمعماية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G57، وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

Realme C53

ولمحبي التصوير يوفر هاتف Realme C53 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8،  والثانية للتقريب بدقة 0.3 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل f/2.0 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يمتلك هاتف Realme C53 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 33 وات، من خلال منفذ شحن USB Type-C.

يعمل هاتف Realme C53 بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition الخاصة بهواتف ريلمى، مع قارىء للبصمة فى زر التشغيل بجانب الهاتف.

Realme C53

سعر Realme C53

يمكنك الحصول على هاتف Realme C53 فى لونين هما الذهبي والأسود مقابل سعر 5900 جنيه.

Realme C53 ريلمي أندرويد Realme آيفون

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