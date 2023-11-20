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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ازاى تشغل الإنترنت فى بيتك عند انقطاع الكهرباء

ازاى تشغل الإنترنت
ازاى تشغل الإنترنت فى بيتك عند انقطاع الكهرباء

تتسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربى فى انقطاع الإنترنت فى المنازل وعدم القدرة على استخدامها، وبالتالي عدم التواصل وكذلك تشغيل الأجهزة الذكية التي تعمل عن طريق الإنترنت.

وفقاً لموقع “ويكي هاو”، يمكنك تشغيل “الراوتر” فى المنزل واستخدام الإنترنت بكل سهولة حتى أثناء انقطاع كهرباء، من خلال توصيل الرواتر بـ"باور بانك" كمصدر طاقة بديل.

ولكي تقوم بذلك عليك تهيئة الرواتر ليعمل مباشرةً عند توصيله بـ الباور بانك، وبالتالى توفير بديل للكهرباء التقليدية.

الرواتر

يجب أن توصل الراوتر بـ “باور بانك” بكابل من نوع “USB A" من الطرفين، وسوف يعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه عند عودة التيار الكهربي لابد من فصل الراوتر عن الباور بانك، وتوصيله مجدداً بالكهرباء.

وكذلك نفس الطريقة اذا كنت توصل الراوتر بجهاز “اللابتوب” الخاص بك، فى حالة لم يكن هناك “راوتر”.

الانترنت الراوتر باور بانك انقطاع التيار الكهربى رواتر

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