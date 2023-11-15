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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل إكسترا نيوز: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح لغزة نقطة تحول

شاحنات
شاحنات

قال عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن وكالة الأونروا حذرت أمس في بيان رسمي من خطر نفاد الوقود في قطاع غزة، ما يؤثر على استقبال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الأونروا لم تعد قادرة على نقل المساعدات التي تصل من مصر إلى معبر رفح ثم نقلها إلى المخيمات والمستشفيات؛ لأنه لا يوجد وقود لحركة تلك الشاحنات التابعة للمنظمة الأممية.

وأشار إلى أنه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم لم يتم نقل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بعدما عبرت من الجانب المصري بسبب عدم توافر الوقود، دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة يعد نقطة تحول كبيرة جدًا يمكن البناء عليها في المستقبل القريب والبعيد؛ لأن الاحتياج للطاقة من قبل الجانب الفلسطيني كبير للغاية ليس فقط لنقل المساعدات لكن من أجل تشغيل محطات المياه والصرف.

 

شوارع غزة

وتابع أن هناك أزمة بيئية تقترب من أهل غزة في ضوء زيادة الأمطار والصرف الصحي الذي بات الآن في كل شوارع غزة شمالًا وجنوبًا، كما أن المخابز تعمل بالوقود وبالتالي هناك تهديدات بالسقوط في أزمة غذائية كبيرة قد تصل إلى مجاعة لنحو 2.5 مليون فلسطيني.

الشاحنات المساعدات الانسانية تهديدات محطات المياة مستشفيات

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