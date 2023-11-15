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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مطالبة بإخلاء خان يونس.. بيان عاجل من المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هنغاري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، عن مطالبته لسكان أحياء في خان يونس جنوبي قطاع غزة إخلاءها تمهيدا لبدء هجمات فيه.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هنغاري ، قوات الاحتلال ما تزال تواصل عمليتها في مستشفى الشفاء خلافا لما ذكر في تقارير سابقة.

وزعم المتحدث باسم  جيش الاحتلال أن جنوده عثروا على "مركز قيادة وموجودات تكنولوجية" تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن حركة المقاومة أدارت المعركة من المستشفى وهذا لا شك فيه وعناصرها تخفّوا بين المدنيين.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، أن قوات الاحتلال ستواصل الجهود لإعادة الأسرى وهذه أولويتهم.

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