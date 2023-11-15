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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: إسرائيل تعتقد أن اقتحام مستشفى الشفاء شكل ضغطا على حماس

مستشفي الشفاء
مستشفي الشفاء

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تعتقد أن اقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة شكل ضغطا على حركة حماس الفلسطينية لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، اكد القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، أن الجميع كان متوقعا هذه المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي.

وذكر نعيم، في تصريحات صحفية، أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء مسرحية هزلية.

وقال: لا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء والأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سليمة، أكد في وقت سابق من اليوم، أن قوات الاحتلال خرجت حالياً من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بصورة كاملة.

وأضاف: “قوات الاحتلال استجوبت عدداً من أفراد الطواقم الطبية في المجمع واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين”.

حماس إسرائيل

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