بعد إعلان هنا الزاهد طلاقها.. أول رد فعل من أحمد فهمي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وفي اول رد فعل من الفنان احمد فهمي، تجاهل خبر الطلاق ونشر فيديوهات لدعم القضية الفلسطينية.

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي .. أحدثت أنباء الانفصال في الوسط الفني ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما.

وخلال الساعات القليلة الماضية ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.